Avrupa'da FETÖ'nün karanlık yüzünü sergileyen analizlere bir yenisi daha eklendi.

Almanya'nın saygın gazetelerinden Süddeutsche Zeitung Fetullahçı Terör Örgütü'nü mercek altına aldı.

Gazete örgütün ülkede kök salmaya başladığı ve tehlikeli hale geldiği konusuna uyardı.

Yazıda görüşlerine başvurulan Türk hukuku uzmanı Alman avukat Christian Rumpf, "FETÖ meşhur İlluminati'den çok daha tehlikeli" değerlendirmesinde bulundu.

Örgüt birçok eyalette okul açtı

FETÖ'ye bağlı derneğin 2009'da Münih, Ingolstadt, Neu-Ulm ve Ravensburg'da yatılı özel kız ortaokulu ve lisesini kurduğu kaydedildi.

Habere göre, FETÖ özellikle Bavyera eylaletinde kök saldı. Bavyera Kültür Bakanlığı'nın verilerine göre, FETÖ'nün okullarında halen 164 kız öğrenci eğitim görüyor. Öğrencilerin yaklaşık yüzde 90'ı Türk kökenli.

Okul Liechtenstein, Avusturya ve İsviçre'den de öğrenci alıyor.

Eyalet yönetimi, örgütün sözde eğitim derneğine yılda 975 bin euro destek ödemesi yapıyor.