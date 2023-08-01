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Dünya
AA 01.08.2023 13:50

Rusya: Zelenskiy Washington'ı tehlikeye atıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Rusya'daki sivil yapılara saldırarak ABD'ye şantaj yaptığını belirtti. Zaharova, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sivil altyapılara terör saldırıları düzenleyerek Washington'ı tehlikeye atıyor" ifadesini kullandı.

Rusya: Zelenskiy Washington'ı tehlikeye atıyor
[Fotograf: Reuters]

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'nın Moskova'ya insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırıları değerlendirdi.

Zelenskiy'nin söz konusu saldırılarla ABD için tehlike yarattığını belirten Zaharova, "Zelenskiy, sivil altyapılara terör saldırıları düzenleyerek Washington'ı tehlikeye atıyor. (ABD Başkanı Joe) Biden, 'terörün devlet sponsoru' konseptli kendi tuzağına düşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna: Savaş yakında tamamen Rusya topraklarına taşınacak
Ukrayna: Savaş yakında tamamen Rusya topraklarına taşınacak

Ukrayna'nın söz konusu saldırılarla daha fazla destek almaya çalıştığını vurgulayan Zaharova, "(Saldırılar) Zelenskiy'nin buna neden ihtiyacı var? Birincisi, çünkü kendisi böyle. O, özüne kadar çürümüş ve karanlık tarafa hizmet ediyor. İkincisi, Ukrayna'ya daha fazla yardım vermesi için Beyaz Saray'a şantaj yapıyor." ifadesini kullandı.

Zaharova, terör konusunun Amerikan liberalliğiyle artık fazla ilişkilendirileceğini kaydetti.

Saldırılara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da gerekli önlemlerin alındığını belirterek, "Tehdit var, bu aşikar. Gerekli önlemler alınıyor. Sadece ordu bu konuda uzman bakış açısıyla yorum yapabilir ve yapmalıdır." dedi.

Moskova'daki İHA saldırıları

Rusya Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Kiev'in dün gece başkent Moskova'ya ve Moskova Bölgesi'ne İHA'larla düzenlediği terör saldırısının engellendiğini ifade etmişti.

Rusya: Ukrayna, Moskova ve Moskova Bölgesi’ne İHA’larla saldırı düzenledi
Rusya: Ukrayna, Moskova ve Moskova Bölgesi’ne İHA’larla saldırı düzenledi

Moskova Bölgesi'ne bağlı Odintsovo ve Narofomonisk ilçeleri üzerinde 2 Ukrayna İHA'sının havada Rus hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu belirtilen açıklamada, bir İHA'nın da elektronik harp sistemiyle etkisiz hale getirildiği, kontrolünü kaybeden İHA'nın Moskova'daki Moskova City iş merkezinin bulunduğu yere düştüğü bildirilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, 30 Temmuz'da Ukrayna'nın Moskova ve Moskova Bölgesi'ne İHA'larla saldırı girişiminde bulunduğunu duyurmuştu. Engellenen İHA'lardan biri Moskova-City iş merkezindeki bir gökdelene çarpmış, binada hasara yol açmıştı.

Ukrayna'nın Moskova'ya 24 ve 28 Temmuz'da da İHA saldırıları düzenlediği, ölü veya yaralı olmadığı kaydedilmişti.

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