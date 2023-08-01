Parçalı Bulutlu 32.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.08.2023 13:37

Ukrayna: Savaş yakında tamamen Rusya topraklarına taşınacak

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, savaşın yakında tamamen Rusya topraklarına taşınacağını bildirdi.

Ukrayna: Savaş yakında tamamen Rusya topraklarına taşınacak

Podolyak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Moskova’ya yapılan İHA saldırılarını değerlendirdi.

Podolyak, "Moskova, hızla tam teşekküllü bir savaşa alışıyor ve bu savaş yakında tamamen 'savaşın yazarlarının' topraklarına taşınarak onlardan tüm borçları tahsil edecek. Rusya'da bundan sonra yaşanacak her şey nesnel bir tarihi süreçtir. Daha fazla tanımlanamayan İHA'lar, daha fazla çöküşler, daha fazla iç çatışmalar, daha fazla savaşlar olacak." ifadesini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığının açıklamasında, Kiev'in dün gece başkent Moskova'ya ve Moskova Bölgesi’ne İHA’larla düzenlediği terör saldırısının engellendiği belirtilmişti.

Moskova Bölgesi’ne bağlı Odintsovo ve Narofomonisk ilçeleri üzerinde 2 Ukrayna İHA’sının havada Rus hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu ifade edilen açıklamada, bir İHA’nın da elektronik harp sistemiyle etkisiz hale getirildiği, kontrolünü kaybeden İHA’nın Moskova'daki Moskova City iş merkezinin bulunduğu yere düştüğü bildirilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, 30 Temmuz’da Ukrayna’nın Moskova ve Moskova Bölgesi’ne İHA’larla saldırı girişiminde bulunduğunu duyurmuştu. Engellenen İHA’lardan biri Moskova-City iş merkezindeki bir gökdelene çarpmış, binada hasar meydana gelmişti.

ETİKETLER
Ukrayna Rusya
Sıradaki Haber
ABD'den Macaristan vatandaşlarına vizesiz seyahat kısıtlaması
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:52
Dijital nefret dili çocukları da etkiliyor
14:29
Rusya: Ukrayna, Karadeniz’de Rus sivil nakliye gemilerine saldırı girişiminde bulundu
15:10
Toplu sözleşme görüşmeleri başladı
14:17
İstanbul'da hava sıcaklığı perşembe günü en yüksek seviyeye çıkacak
13:53
Rusya: Zelenskiy Washington'ı tehlikeye atıyor
13:53
Serinlemek isteyenler adresi: Tomara Şelalesi
Bakan Uraloğlu, Bahçe-Nurdağı Varyantı Demir Yolu Tüneli Işık Görme Töreni'ne katıldı
Bakan Uraloğlu, Bahçe-Nurdağı Varyantı Demir Yolu Tüneli Işık Görme Töreni'ne katıldı
FOTO FOKUS
Teyp sistemi uyuşturucu satıcılarını ele verdi
Teyp sistemi uyuşturucu satıcılarını ele verdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ