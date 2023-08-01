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Dünya
AA 01.08.2023 11:17

Bulgaristan'da yerel seçimler 29 Ekim'de yapılacak

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, yerel seçimlerin 29 Ekim'de yapılmasına yönelik kararnameyi imzaladı.

Bulgaristan'da yerel seçimler 29 Ekim'de yapılacak

Bulgar Ulusal Haber Ajansının haberine göre, Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, belediye başkanları ve belediye meclis üyelerinin seçileceği yerel seçimlerin tarihinin belirlendiği kararnamenin imzalandığı ifade edildi.

Radev'in, Merkez Seçim Komisyonu yönetimiyle yaptığı toplantı sonrasında yerel seçimlerin 29 Ekim'de yapılmasına karar verdiği belirtildi.

Bulgaristan'da son 2 yılda 5 genel seçim yapıldı

Bulgaristan'daki siyasi kriz nedeniyle vatandaşlar, son 2 yılda erken seçimlere katılmak üzere 5 kez sandık başına gitmişti.

Bulgaristan Parlamentosu, 2 Nisan'daki erken genel seçimlerin ardından kurulan koalisyon hükümetini onaylamıştı.

Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan ittifakı ile Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar partisinin Başbakan Nikolay Denkov liderliğinde kurduğu koalisyon hükümeti, 240 üyeli parlamentoda güvenoyu almıştı.

2 yıldır "geçici hükümetlerle ülkeyi yönetmekle" eleştirilen Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, koalisyon hükümetinin kurulmasına tepki göstermiş, oylama sonrası bakanların yemin törenini beklemeden parlamentoyu terk etmişti.

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