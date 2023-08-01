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Dünya
AA 01.08.2023 10:20

Fransa Nijer'den vatandaşlarını tahliyeye hazırlanıyor

Fransa, Nijer'de yaşanan darbe ve Büyükelçiliğine yapılan saldırı sonrası bu ülkedeki vatandaşlarını tahliye etme kararı aldı.

Fransa Nijer'den vatandaşlarını tahliyeye hazırlanıyor
[Fotograf: Reuters]

Nijer medyasının Fransa'nın Niamey Büyükelçiliğine dayandırdığı bilgilere göre, Fransa Nijer'deki vatandaşlarını tahliye etmeye hazırlanıyor.

Büyükelçiliğin ülkedeki Fransız vatandaşlarına gönderdiği mesajda, Nijer'de güvenlik durumunun kötüleşmesi üzerine hava yolu ile tahliye operasyonu planlandığı bilgisi verildi.

Fransız basını, Dışişleri Bakanlığının da bu bilgiyi teyit ettiğini aktardı.

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Nijer’de neler oluyor?

Diğer yandan Nijer'deki duruma ilişkin dün akşam bir Fransız televizyonuna bağlanan Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Fransa'nın bu ülkeye herhangi bir askeri müdahalesinin söz konusu olup olmadığı sorusuna, "Birinci önceliğimiz buradaki vatandaşlarımızın güvenliğidir." yanıtını vermişti.

Elysee Sarayı da 30 Temmuz'da, Niamey Büyükelçiliğinin hedef alındığı gösterilere ilişkin, ülkesinin çıkarlarına veya vatandaşlarına yönelik herhangi bir saldırıya derhal ve sert şekilde karşılık vereceğini açıklamıştı.

Nijerliler, Fransız Büyükelçiliğini hedef aldı

Nijer'in başkenti Niamey'de 30 Temmuz'da Fransız Büyükelçiliğinin önünde toplanan binlerce gösterici, elçilik binasını hedef alarak hasar vermişti.

Paris yönetimi, ülkede 26 Temmuz'da yaşanan askeri darbe sonrası bu ülkeye yönelik tüm mali yardımlarla bütçe desteğini askıya aldığını açıklamıştı.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlendiğini ve geçiş hükümetinin başına geçtiğini açıklamıştı.

Bazum, 26 Temmuz'dan bu yana şahsi konutunda tutuluyor.

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