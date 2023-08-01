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Dünya
İHA 01.08.2023 09:55

Japonya'da Khanun Tayfunu alarmı: 420 uçuş iptal edildi

Japonya’nın Okinawa eyaletine yaklaşan Khanun Tayfunu nedeniyle en az 420 uçuş iptal edilmesi sonucu en az 50 bin yolcu etkilendi.

Japonya'da Khanun Tayfunu alarmı: 420 uçuş iptal edildi

Japonya'nın Okinawa eyaletine yaklaşan Khanun Tayfunu hayatı olumsuz etkiledi.

Naha Havalimanı ve Miyako Havalimanı'ndan gerçekleştirilmesi planlanan 420 uçuş tedbir amaçlı iptal edilirken, aksayan seferlerden de en az 50 bin yolcu etkilendi.

Naha ve Miyako Havalimanı terminallerinin geçici olarak kapatıldığı açıklanırken, Okinawa eyaletindeki birçok otobüs seferi de gün boyunca askıya alındı.

Saatteki hızının 216 kilometreye ulaşması bekleniyor Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Khanun Tayfunu'nun öğle saatleri itibariyle eyaletin merkez şehri Naha'nın 200 kilometre güneydoğusunda deniz üzerinde batı-kuzeybatı yönünde ilerlediğini açıkladı.

Tayfunun akşam saatleri itibarıyla yönünü batı istikametine doğru değiştireceği bildirilirken, Okinawa'daki maksimum rüzgar hızının bugün saatte 216 kilometreye, yarın ise saatte 234 kilometreye ulaşabileceği uyarısı yapıldı.

Yerel yetkililer sel ve toprak kaymasının yanı sıra şiddetli rüzgarlar nedeniyle yapılarda oluşabilecek hasarlara karşı da hazırlıklı olmaya çağırdı.

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