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Dünya
AA 01.08.2023 09:21

Pekin'de şiddetli yağışlar 11 can aldı

Çin'in başkenti Pekin'de etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 11 kişi hayatını kaybedeken, kaybolan 27 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Pekin'de şiddetli yağışlar 11 can aldı
[Fotograf: Reuters]

Şiddetli yağışlar Çin'in başkenti Pekin'in pek çok bölgesinde yaşamı olumsuz etkiliyor.

Pekin Şehir Yönetimince yapılan açıklamada, başkentin çeşitli bölgelerinde arama kurtarma faaliyetlerine katılan 2 kişi dahil 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

Kayıp 27 kişiden 4'ünün Fangşan'daki bir köyde arama kurtarma çalışması yürüten "Blue Sky" kurtarma ekibinin üyeleri olduğu, diğerlerinin kimlik tespitine ilişkin çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Olumsuz hava koşullarından şimdiye kadar başkentin 13 bölgesinde 44 bin 673 kişi etkilendi, Pekin'de ise 127 bin kişi güvenli yerlere tahliye edildi.

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