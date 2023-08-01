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Dünya
BBC 01.08.2023 07:57

Avustralyalı çocuk bakıcısı 91 çocuğa cinsel istismarla suçlandı

Avustralyalı eski bir çocuk bakıcısı, 91 çocuğu cinsel tacizde bulunduğu, filme aldığı ve ardından içeriği çevrimiçi olarak dağıttığı iddiasıyla bin 600'den fazla suçla itham edildi.

Avustralyalı çocuk bakıcısı 91 çocuğa cinsel istismarla suçlandı

Polis, adamın Avustralya ve yurt dışındaki bir düzine merkezde 15 yıl boyunca genç kızları hedef aldığını söyledi.

Ağustos 2022'de tutuklandı, ancak polisin kurbanları soruşturup tespit etmesi bir yıl sürdü.

Yetkililer bunun şimdiye kadar gördükleri en "korkunç" vakalardan biri olduğunu söylüyor.

45 yaşındaki adam, çoğu ağırlaştırılmış koşullarda olmak üzere çocuklara yönelik 246 tecavüz ve 673 adet uygunsuz saldırı suçlamasıyla karşı karşıya.

En ciddi suçlamalar maksimum ömür boyu hapis cezası taşıyor.

Ayrıca, çocuk istismarı materyallerini filme çekmek ve dağıtmaktan yüzlerce suçlama ile karşı karşıya.

Polis, onun tüm istismarını kaydettiğini iddia ediyor ve elektronik cihazlarında 4 bin resim ve video bulduklarını söylüyor.

Suçun Queensland'deki 10 çocuk bakım merkezinde ve New South Wales'te birer çocuk bakım merkezinde ve adı açıklanmayan bir denizaşırı ülkede meydana geldiği iddia ediliyor.

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