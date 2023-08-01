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Dünya
The Guardian 01.08.2023 07:31

Twitter ofisinin tepesindeki dev 'X' şikayetlerin ardından kaldırıldı

Twitter'ın genel merkezi olan San Francisco gökdelenindeki dev, parlak X işareti bölge sakinlerinin şikayeti sonrası kaldırıldı.

Twitter ofisinin tepesindeki dev 'X' şikayetlerin ardından kaldırıldı

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformu Twitter'ın adını ve logosunu X ile değiştirdi.

Ardından San Fransisco'daki Market Street genel merkezinin çatısına devasa bir X logosu dikti.

Ancak belediye yetkilileri ve bazı bölge sakinleri bu görüntüden memnun kalmadı.

Şehir inşaat departmanı, X'in yaydığı ışık nedeniyle kısa sürede 24 farklı şikayet aldı.

Şehir yapı denetimi departmanından bir sözcü Pazartesi günü, "Bu sabah, yapı denetçileri yapının sökülmekte olduğunu gözlemlediler. Aydınlatılmış yapının izinsiz kurulumu için mülk sahibine ceza uygulanacaktır" dedi.

Geçtiğimiz hafta sonu bölgede yaşayan halk, ışığın rahatsız edici yoğunluğu gösteren videoları Twitter'dan paylaşmıştı.

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Twitter Elon Musk
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