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Dünya
TRT Haber 01.08.2023 06:58

Fransa polisi iş yavaşlattı: Bölge halkı, güvenlik endişesi taşıyor

Fransa'nın Herault bölgesinde polisler, Müslüman bir gence şiddet uygulayan meslektaşlarının gözaltına alınması üzerine harekete geçti. Hastalık izni kullanarak hizmetlerini asgari düzeye indirdi. Bölge halkı, güvenlik endişesi taşıyor.

Fransa polisi iş yavaşlattı: Bölge halkı, güvenlik endişesi taşıyor

Fransa'da gündem yine polisler.

27 Haziran günü Nanterre'de Cezayir asıllı 17 yaşındaki genç Nahel'in polis tarafından öldürülmesinin ardından ülkenin dört bir yanında olaylar çıktı.

Bu olaylar sırasında Müslüman bir gence şiddet uygulayan polis gözaltına alındı.

Bunun üzerine, Herault  bölgesindeki polisler hizmetlerini asgari düzeye indirme kararı aldı.

Fransız basınındaki haberlere göre, Montpellier, Sete, Beziers ve Agde kentlerinde polisler toplu şekilde hastalık izni kullanıyor.

Acil durumlar hariç hiçbir talebe cevap vermiyor. Beziers kentinde tüm polisleri 'bekleme durumu'na geçti. Karakolda sadece iki kişi hizmet vermeye başladı.

Halk ise emniyetteki işlemlerin durma noktasına gelmesinden şikayet ediyor. Gece saatlerinde güvenlik kaygısıyla dışarı çıkamıyor.

Polisler, meslektaşlarının serbest bırakılmasını talep ediyor. Ayrıca, emniyet mensuplarının statülerini daha da güçlendiren yasalar çıkarılmasını istiyor. 

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