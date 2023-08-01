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Dünya
TRT Haber 01.08.2023 06:43

Wagner'den yeni karar: Paralı asker alımını durdurdu

Kremlin ile yaşadığı kriz sonrası dikkatleri üzerine çeken Rus paralı asker grubu Wagner'in sahibi Prigojin, şirkete yeni asker alınmayacağını söyledi. Wagner, Afrika ve Belarus'taki eğitim merkezlerinde faaliyetlerini sürdürecek. Prigojin'e göre, gerektiğinde paralı asker alımına yeniden başlanabilir.

Wagner'den yeni karar: Paralı asker alımını durdurdu

"Bir süre yeni alım yapmayacağız"

Bu açıklama, Rus özel güvenlik şirketi Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin'den geldi.

Moskova ile yaşadığı kriz sonrası dikkatleri üzerine çeken Prigojin, Wagner'in saflarına yeni asker alınmayacağını vurguladı.

Prigojin, Wagner şirketinin Telegram kanalından sesli mesaj yayımladı, şirketin yeni hedefler belirlediğini açıkladı.

Önlerinde “uzun süreli sıkı çalışma dönemi olduğuna dikkati çekti. Bu nedenle çoğu Wagner üyesinin izinli olduğunu hatırlattı.

Şirket, faaliyetlerini Afrika’da ve Belarus’taki eğitim merkezlerinde sürdürecek.

Ancak Prigojin, gerektiğinde Rusya'nın çıkarları gözetilerek, yeni gruplar için alım yapabileceklerini söyledi.

Wagner, Afrika’nın birçok noktasında faal. Belarus ordusunu da bu şirket eğitiyor.

24 Haziran’daki isyan girişiminden sonra Rusya Devlet Başkanı Putin, isyanda yer almayan Wagner savaşçılarını, Rusya Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalamaya davet etmişti.
 

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