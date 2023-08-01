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Dünya
Reuters 01.08.2023 06:25

UNESCO: Venedik tehlikedeki dünya mirası alanları listesine eklenmeli

Birleşmiş Milletler'in (BM) Kültür Dairesi, Venedik'in tehlikedeki dünya mirası alanları listesine eklenmesi gerektiğini söyledi.

UNESCO: Venedik tehlikedeki dünya mirası alanları listesine eklenmeli

Unesco'nun bir raporuna göre, ikonik İtalyan şehri, iklim değişikliği, yoğun turizm faaliyetleri, aşırı gelişme ve yükselen deniz seviyeleri nedeniyle "geri dönüşü olmayan" hasar riskiyle karşı karşıya.

Ajans, bölgenin gelecek için daha iyi korunmasını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Reuters'in bildirdiğine göre, Venedik belediyesinden bir sözcü öneriyi "dikkatlice okuyacaklarını, daha sonra İtalyan hükümeti ile görüşüleceğini" söyledi.

Venedik, "çok sakin" anlamına gelen "La Serenissima" olarak biliniyor, ancak yoğun turizm talebi nedeniyle artık bu takma isimle uyum göstermiyor.

Unesco raporu, İtalyan yetkilileri, İtalya'nın en güzel şehirlerinden birinin karşılaştığı sorunları çözmek için "stratejik vizyon eksikliğinden" sorumlu tutuyor.

Venedik'in tehlike listesine alınması iki yıl önce Unesco tarafından önerilmişti, ancak İtalyan hükümetinin aldığı bazı acil önlemler nedeniyle son anda önlendi.

Bu önlemlerden biri, yolcu gemileri gibi büyük gemilerin San Marco Kanalı'nda yasaklanması ve ayrıca şehir için iddialı bir koruma planı başlatma sözüydü.

Unesco, çok kirletici olan diğer tekne modellerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini söylese de, büyük gemilere yönelik yasak uygulanıyor.

Ancak Venedik'i kurtarma planı hiçbir zaman uygulanmadı ve bir serap olarak kaldı.

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