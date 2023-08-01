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Dünya
AA 01.08.2023 06:08

ABD'li bir grup senatörden fosil yakıt şirketlerine dava açılması çağrısı

ABD'de dört senatör, Adalet Bakanlığını, "tüketicileri yanıltmaya ve kar peşinde koşarak iklim bilimini itibarsızlaştırmaya" yönelik çabaları nedeniyle fosil yakıt şirketlerine dava açmaya çağırdı.

ABD'li bir grup senatörden fosil yakıt şirketlerine dava açılması çağrısı

Demokrat Senatörler Bernie Sanders, Edward J. Markey, Elizabeth Warren ve Jeffrey A. Merkley konuya ilişkin Adalet Bakanı Merrick Garland'a mektup gönderdi.

Adalet Bakanlığına, "tüketicileri yanıltmaya ve büyük karlar peşinde koşarak iklim bilimini itibarsızlaştırmaya yönelik uzun süredir devam eden ve dikkatlice koordine edilmiş uğraşları" nedeniyle fosil yakıt şirketlerini dava etme çağrısında bulunan senatörler, ExxonMobil, Shell ve diğer fosil yakıt şirketlerinin eylemlerinin tüketiciyi koruma ve ilgili diğer yasaları açıkça ihlal ettiğini savundu.

Senatörler, söz konusu şirketlerin iklim değişikliği hakkında doğru bilgi sahibi olmalarına rağmen yanlış bilgilendirme kampanyası yürüttüğünü belirterek, iklim değişikliğini "önemsiz bir mesele" gibi göstermek için geçmişte milyonlarca dolarlık bir planı finanse ettiklerinden bahsetti.

Geçmişte sigara endüstrisinin de benzer adımlar attığını belirten senatörler, fosil yakıt endüstrisinin "yalanları" nedeniyle iklim değişikliğinin ABD'de aşırı hava koşullarına neden olarak verdiği hasara dikkati çekti.

Bu kapsamda senatörler Adalet Bakanlığını, 40'dan fazla eyalet ve belediyenin fosil yakıt endüstrisine karşı verdiği mücadeleye katılmaya çağırdı.

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