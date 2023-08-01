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Dünya
AA 01.08.2023 06:02

Çin Devlet Başkanı Şi: Uluslararası ortam ne şekilde değişirse değişsin Pakistan'ın yanındayız

Geo News televizyonundaki habere göre, başkent İslamabad’da Başbakan Şahbaz Şerif ve Çin Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng’ın katılımıyla Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru’nun (CPEC) 10’uncu yılı kapsamında etkinlik düzenlendi.

Çin Devlet Başkanı Şi: Uluslararası ortam ne şekilde değişirse değişsin Pakistan'ın yanındayız

Çin Devlet Başkanı Şi, gönderdiği tebrik mesajında, ikili ilişkilerin genişlemeye ve derinleşmeye devam edeceğini belirterek, uluslararası ortam ne şekilde değişirse değişsin daima Pakistan’ın yanında yer alacaklarını ifade etti.

Şi, CPEC’in, Kuşak ve Yol Girişimi’nin önemli bir öncü projesi olduğunu dile getirerek, 2013’te başlamasından bu yana Çin ve Pakistan’ın CPEC’i ilerlettiğini vurguladı.

CPEC’in, Pakistan’ın ekonomik ve sosyal kalkınmasına yeni bir ivme kazandırdığına, bölgesel bağlantı ve entegrasyon için iyi bir temel oluşturduğuna dikkati çeken Şi, bu projenin iki ülke arasındaki dostluğun canlı bir kanıtı olduğunu kaydetti.

İşbirliğini sürdürme vurgusu

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, CPEC'in 10’uncu yılı kapsamında düzenlenen kutlama töreninde konuşan Şerif ve Hı, CPEC'in, Pakistan'ın altyapı sorunlarını ve enerji sıkıntısını gidererek ülkenin ekonomik manzarasını dönüştürdüğüne işaret etti.

CPEC'in kayda değer başarılarından duydukları memnuniyeti dile getiren Şerif ve Hı, son 10 yılda elde edilen başarıların üzerine yenilerini ekleme ve işbirliklerini sürdürme konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

CPEC projesi

Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni, Pakistan'ı kuzeydoğu-güneybatı yönünde katederek Gwadar ve Karaçi limanlarıyla Umman Denizi'ne bağlamayı amaçlayan "Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru" projesi, Pekin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nin kalbinde yer alıyor.

Proje kapsamında kara yolu projeleri, enerji santralleri, liman ve serbest bölge inşaatları yürütülüyor. Projelerin Pakistan'ı Çin imalat ürünlerinin dünyaya taşınması konusunda kilit bir lojistik üs haline getirmesi hedefleniyor.

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