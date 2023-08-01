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Dünya
BBC 01.08.2023 06:34

Hayvanat bahçesi insanları ikna etmeye çalışıyor: Ayılarımız insan değil, ayı

Çin'in doğusundaki bir hayvanat bahçesi, bir ayının insan gibi ayakta durduğu görüntülerinin internette dolaşmasının ardından, ziyaretçilerine güneş ayılarının kılık değiştirmiş insanlar yerine gerçek oldukları konusunda ikna etmeye çalıştı.

Hayvanat bahçesi insanları ikna etmeye çalışıyor: Ayılarımız insan değil, ayı

Bir ayının arka ayakları üzerinde durduğu bir video, Çin'de viral oldu. Sosyal medya kullanıcıları, ayının kostümlü bir insan olabileceğini iddia etmişti.

Hangzhou Hayvanat Bahçesi, insanların bu türü "anlamadığını" söyledi.

Hayvanat bahçesi, dünyanın en küçük ayı türü olan güneş ayılarının genellikle büyük bir köpek büyüklüğünde olduğunu söylüyor.

Bu tür, Güney Doğu Asya'nın yağmur ormanlarına özgü, nesli tükenmekte olan bir tür.

Videoda, güneş ayısının, kafesinin kenarında dimdik durduğu, pençelerini yanında tuttuğu ve görünüşe göre hayvanat bahçesinin ziyaretçilerini gözlemlediği görülüyor.

Sosyal medyadaki insanlar, ayının ince bacakları üzerinde nasıl bu kadar dik durabildiğini ve kalçalarının etrafında deri torbalanmış gibi görünen bir şeyin görünümünü sorguladılar.

Bir hayvanat bahçesi çalışanı AP haber ajansına telefonla verdiği demeçte, Pazartesi günü muhabirlerin ayıyı görmesi için ziyaretler ayarlandığını söyledi.

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