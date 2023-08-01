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Dünya
NY Times 01.08.2023 06:51

Küresel ısınma 46 bin yıldır uyuyan solucanları uyandırdı

Küresel ısınmanın etkileri artıyor. Rusya'nın Sibirya bölgesinde, çözülen toprağın altından, 46 bin yıldır uyuyan solucanlar çıkarıldı.

Küresel ısınma 46 bin yıldır uyuyan solucanları uyandırdı

İklim değişikliğinin yol açtığı aşırı sıcak hava dalgaları, Sibirya'da donmuş topraklarda etkisini gösterdi.

Çözülen toprakların altında 46 bin yıldır uyuyan solucanlar ortaya çıktı.

Uzunluğu 1 milimetreden kısa olan solucanlar, Kriptobiyoz adı verilen bir tür uyku halinde binlerce yıl geçirdi.

Bu solucan türü kayıtlara ilk kez geçti.

Solucanlar için özel bir kap hazırlandı. Burada birkaç hafta geçirdiler. Daha sonra beslenerek, canlandırıldılar.

Onların üremeleri de sağlandı. Ancak solucanlar yumurtladıktan birkaç ay sonra öldü.  

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