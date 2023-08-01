Fransa'daki hapishane nüfusu tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

Rakam, hapishane sisteminin kötü şöhretli aşırı kalabalıklığını hafifletmek için Covid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 10 bin mahkumun serbest bırakılmasının ardından geçen yıldan bu yana 2 bin 446 ve 2020 yazından bu yana 15 bin 818'lik bir artışı temsil ediyor.

Hapishane nüfusu geçen Nisan ayında ilk kez 73 bini geçti.

Tüm cezaevi sistemi için doluluk oranı yüzde 122,8 olup, tutuklu ve kısa süreli hükümlülerin bulunduğu tesislerde yüzde 146,3'e yükseldi.

Sonuç olarak, 2 bin 478 mahkumun uyumak için uygun yatakları bile yok ve yerdeki şilteleri kullanmak zorunda kalıyor.

Ülkedeki cezaevleri o kadar dolu ki, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2020'de sistemi " yapısal " aşırı kalabalık nedeniyle kınadı ve " temel hakların ciddi şekilde ihlal edilmesi " nedeniyle 32 mahkuma 25 bin euroya varan tazminat ödemesine hükmetti.

Fransız parlamentosu bir hapishane düzenleme mekanizmasına “ acil ihtiyaç ” olduğunu vurgulayan bir rapor yayınladı.

Tutukluları savunma grubu Observatoire International des Prisons, yetkililerin Paris'teki 2024 Olimpiyat Oyunları için " sıfır suç " politikasıyla çıtayı yükselttikçe aşırı kalabalığın muhtemelen daha da kötüleşeceği konusunda uyardı .