NASA Voyager 2'yi kaybetti: Yanlış komut anteni kaydırdı

Voyager 2, yıldızlararası uzayın en derinlerine doğru bir yolculukta.

Ancak uçuş kontrolörleri, yaklaşık bir hafta önce uzay aracına antenini Dünya'dan uzaklaştıran yanlış bir komut gönderdi.

Voyager 2, o zamandan beri iletişimden koptu.

Uzay aracının anteni sadece yüzde 2 kaydı, ancak bu, iletişimi kesmeye yetti.

Uzak bir ihtimal olarak görülse de NASA Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Canberra'daki dev çanak anteninin, 19 milyar kilometre uzaktaki Voyager 2'den gelen herhangi bir başıboş sinyali aradığını söyledi.

Bir sinyalin bu kadar uzaktan Dünya'ya ulaşması 18 saatten fazla sürüyor.

Voyager 2, dış güneş sisteminin yanı sıra Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'ü incelemek için 1977'de Florida'dan fırlatıldı ve tek yumurta ikizi Voyager 1'den sadece birkaç hafta önce gönderildi.

2018'de yıldızlararası uzaya girdi. Uranüs'te ve Jüpiter'de bir dizi yeni ay keşfetti.

Nasa'nın Voyager görevlerini yöneten Jet Propulsion Laboratuvarı'na göre , önümüzdeki hafta, NASA'nın Derin Uzay Ağı'nın bir parçası olan Canberra anteni, hedefine ulaşması umuduyla Voyager 2'nin çevresini de doğru komutla bombalayacak.

Aksi takdirde, NASA'nın iletişimi yeniden kurması gereken otomatik bir uzay aracı sıfırlaması için Ekim ayına kadar beklemesi gerekecek.

Hala Dünya ile temas halinde olan Voyager 1, şu anda yaklaşık 24 milyar km uzaklıkta ve bu da onu insanlığın en uzak uzay aracı yapıyor.