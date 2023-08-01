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Dünya
AA 01.08.2023 13:16

ABD'den Macaristan vatandaşlarına vizesiz seyahat kısıtlaması

ABD, son 9 yılda Macar pasaportları verilen yaklaşık bir milyon yabancının kimliklerinin "yeterince doğrulanmamasının" yarattığı kaygılar nedeniyle Macaristan vatandaşlarına yönelik yeni seyahat kısıtlamaları getirdi.

ABD'den Macaristan vatandaşlarına vizesiz seyahat kısıtlaması

ABD'nin Budapeşte Büyükelçiliği, ABD'nin Macaristan vatandaşlarına getirilen yeni seyahat kısıtlamaları hakkında açıklama yayımladı.

Açıklamada, ABD'nin son 9 yılda Macaristan vatandaşlığı verilen yaklaşık 1 milyon yabancının kimliklerinin "yeterince doğrulanmadığına ilişkin endişeler" nedeniyle 90 güne kadar vizesiz iş veya turizm amacıyla ülkeye girişe izin veren Vize Muafiyet Programında değişikliğe gidildiği bildirildi.

Macaristan vatandaşlarının Seyahat Onayı Elektronik Sistemi kapsamındaki seyahatlerinin geçerlilik süresi 2 yıldan 1 yıla düşürülürken, yine bu kapsamdaki ABD'ye girişler her yolcu için "tek giriş" olarak sınırlandırıldı.

Bu karara gerekçe olarak "güvenlik endişelerinin" gösterildiği açıklamada, ABD'nin, bu karardan kaçınmak için söz konusu kaygıların giderilmesi yönünde yoğun çaba gösterdiği, Macar yönetiminin bu endişeleri dikkate almadığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu değişikliğin derhal yürürlüğe gireceği ve ABD'nin güvenlik endişeleri giderilene kadar geçerliliği koruyacağına işaret edilerek 1 Ağustos 2023'ten önce verilen onayların bu karardan etkilenmeyeceği, 2 yıl boyunca çoklu girişler için geçerli olmaya devam edeceği bilgisi verildi.

Macaristan'daki "tartışmalı" basitleştirilmiş vatandaşlığa kabul

Macaristan hükümeti, 2011'de Macaristan'da yaşamamış veya yaşamayı düşünmemiş olsalar da Macar soyundan geldiğini iddia edenlere "basitleştirilmiş vatandaşlığa kabul" prosedürünü uygulamaya başlamıştı.

Başta Romanya, Sırbistan ve Ukrayna olmak üzere komşu ülkelerde yaşayan en az 2 milyon etnik Macar'dan yüz binlercesi, bu prosedür sayesinde Macaristan vatandaşlığı almıştı.

Associated Press'e konuşan ve ismini vermek istemeyen Amerikalı yetkili, "yüz binlerce Macar pasaportunun bir kısmının sıkı kimlik doğrulama gereklilikleri yapılmaksızın güvenlik tehdidi oluşturan ve Macaristan ile hiçbir bağlantısı olmayan suçlulara verildiğini" öne sürdü.

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