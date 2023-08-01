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Dünya
AA 01.08.2023 13:48

Bulgaristan: Orduda yüzde 20 personel eksiği var

Bulgaristan Savunma Bakanı Todor Tagarev, orduda yaklaşık yüzde 20 personel eksiği olduğunu belirtti.

Bulgaristan: Orduda yüzde 20 personel eksiği var
[Fotograf: AFP]

Bulgaristan Haber Ajansının (BTA) haberine göre, askeri diploma töreninin ardından konuşan Savunma Bakanı Todor Tagarev, Bulgaristan ordusundaki personel açığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Personel eksikliğinin yüzde 20'yi bulduğunu söyleyen Tagarev, bu oran göz önünde alındığında personel kapasitesinin artırılmasının "zor" olduğunu ifade etti.

Bakan Tagarev, "Bu sene ordu personelinin maaşlarında artışa gittik. Umuyorum ki bu önlem orduya olan ilgiyi artıracaktır. Ancak bu yeterli olmayacak. Soruna daha kapsamlı bir çözüm bulunmalı." diye konuştu.

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