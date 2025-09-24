Açık 28.6ºC Ankara
Dünya
AA 24.09.2025 15:45

Rusya: Ukrayna müzakere etmeyi reddettiği sürece pozisyonu daha da kötüleşecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Rusya ile müzakere konusunda pasif tutum sergilediğini belirterek "Ukrayna tarafı, müzakere etmeyi reddettiği sürece müzakerelerdeki pozisyonu daha da kötüleşecek." dedi.

Rusya: Ukrayna müzakere etmeyi reddettiği sürece pozisyonu daha da kötüleşecek
[Fotograf: Reuters]

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin güncel konularla ilgili sorularını yanıtladı.

Ukrayna'daki savaşa ilişkin Peskov, bu savaşın Rusya'nın güvenliği ve çıkarların sağlanması, Ukrayna krizinin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması için sürdürüldüğünü belirtti.

Diğer yandan, Ukrayna ile müzakerelere açık olduklarını dile getiren Peskov, "Kiev rejimi, bu konuda tamamen pasif bir tutum sergiliyor. Anlaşılan Ukraynalılar, Avrupa'daki sponsorlarına ve yöneticilerine savaşabileceklerini göstermeye çalışıyor. Ancak şunu da unutmamaları gerekiyor: Ukrayna tarafı, müzakere etmeyi reddettiği sürece müzakerelerdeki pozisyonunu daha da kötüleşecek. Cephedeki durum, bunu açıkça ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Peskov, "Ukrayna'nın topraklarını geri alabileceği" yönündeki tezin yanlış olduğunu vurguladı.

"ABD ile ilişkileri iyileştirme süreci hızlandırmamız lazım"

ABD ile ikili ilişkileri iyileştirme sürecini değerlendiren Peskov, "Maalesef bu süreç, istediğimizden çok daha yavaş ilerliyor. Eski Amerikan yönetimleri döneminde ilişkilerimizde oluşan bozulmalar gerçekten ciddi. Bunlar, ilerlememizi engelliyor." diye konuştu.

Rusya ile ABD'nin işbirliği yapabileceği çok sayıda alan olduğunu söyleyen Peskov, buna açık olduklarını belirterek "İkili ilişkilerdeki sorunları istişare etme yönündeki çalışma sürecini hızlandırmamız lazım. Şimdilik bu konudaki çalışmalar yavaş ilerliyor." ifadelerini kullandı.

Kremlin Rusya Ukrayna
