Dünya
AA 24.09.2025 12:27

Japonya, İsrail'in iki devletli çözümü engellemesi halinde Filistin'i tanıyabileceğini açıkladı

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, İsrail'in iki devletli çözümü engelleyecek adımlarını sürdürmesi halinde ülkesinin Filistin Devleti'ni tanıyabileceğini söyledi.

Japonya, İsrail'in iki devletli çözümü engellemesi halinde Filistin'i tanıyabileceğini açıkladı

İşiba, ABD'nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda konuştu.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının "kesinlikle kabul edilemez" olduğu ve derhal durdurulması gerektiğini belirten İşiba, "Bu saldırılar iki devletli çözümün temellerini tehdit ediyor ve derhal durdurulmalı." dedi.

Hamas'a elindeki esirleri serbest bırakma çağrısında bulunan İşiba, İsrail'in iki devletli çözümü engelleyecek adımlarını sürdürmesi halinde ise ülkesinin Filistin Devleti'ni tanıyabileceğini dile getirdi.

Japonya'dan BM Güvenlik Konseyi'ne reform çağrısı

İşiba, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) yapısının da küresel sorunları çözmekte yetersiz kaldığını belirtti.

İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşturulan BM yapısının işlevsiz hale geldiğini savunan İşiba, "Barış ve güvenlik kendiliğinden sağlanmaz, aktif şekilde korunmalıdır." ifadesini kullandı.

İşiba, BMGK'nin uluslararası barış ve güvenliği sağlamakla yükümlü olduğunu ancak 5 daimi üyenin sahip olduğu veto hakkının kritik durumlarda karar almayı engellediğine dikkati çekerek, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı bunun en açık örneğidir. Barışı sağlamakla sorumlu bir daimi üye, komşusunu işgal etmiştir. Bu, uluslararası düzenin temellerini sarsmaktadır." diye konuştu.

BMGK'de acil reform yapılması gerektiğini kaydeden İşiba, Konsey'in hem daimi hem geçici üyeliklerinin genişletilmesi gerektiği dile getirdi.

ETİKETLER
Japonya İsrail Filistin Devleti Gazze
