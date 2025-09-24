Brent petrolün varili 67,04 dolardan işlem görüyor

Dün 67,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 67,25 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.28 itibarıyla yüzde 0,3 azalarak 67,04 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 63,39 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatlarındaki kısıtlı düşüşte, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ABD'deki enflasyonla mücadele ve parasal gevşeme sürecine ilişkin temkinli söylemleri etkili oldu.

Fed Başkanı Powell, dün ABD'nin Rhode Island eyaletinin Providence kentindeki ticaret odasında yaptığı konuşmada, makul temel senaryonun, tarifelerin enflasyon üzerindeki etkilerinin nispeten kısa ömürlü olacağı olduğunu belirterek, daha yüksek ve daha kalıcı bir enflasyon riskini dikkatlice değerlendirip yöneteceklerini ifade etti.

Öte yandan, ABD ham petrol stoklarının düşmesi, artan jeopolitik riskler ve arz fazlası endişelerinin hafiflemesi fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor.

ABD'de ticari ham petrol stoklarına dair resmi verilerden önce öngörü açıklayan Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD'nin stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 3 milyon 821 bin varil azaldığını belirtti. Piyasa beklentisi, stokların 3 milyon 420 bin varil azalacağı yönündeydi. Stoklarda beklenenden fazla azalış, ABD'de talebin güçlendiğine işaret ederek petrol fiyatlarının düşüşünü kısıtlıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak.

Artan jeopolitik riskler ise piyasalarda arz endişelerini artırarak fiyatları destekleyen başka bir unsur oldu. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile BM Genel Kurulu marjında yaptığı basına açık görüşmede, NATO üyesi ülkelerin, hava sahasına giren Rus uçaklarını düşürebileceğini söyledi.

ABD Başkanı, "NATO ülkeleri, hava sahalarına giren Rus uçaklarını düşürmeli mi?" sorusuna, "Evet, öyle düşünüyorum." diye yanıt verdi. Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinde de Ukrayna'nın topraklarını geri almasını istediğini söyledi.

Söz konusu açıklamalar, piyasalarda, yeni yaptırım riski ve arz endişelerini artırarak fiyatları destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 68,74 doların direnç, 65,31 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.