38 yıl haksız yere hapis yatan adama 25 milyon dolar tazminat

72 yaşındaki Maurice Hastings, 1983 yılında Roberta Wydermyer’in cinsel saldırıya uğrayarak başından vurularak öldürülmesi davasında müebbet hapse mahkum edilmişti.

Hastings, 2022 yılında yapılan DNA testleriyle suçsuz olduğunun anlaşılmasının ardından serbest bırakıldı.

DNA testleri gerçeği ortaya çıkardı

O dönemde adli tabip, otopsi sırasında saldırgana ait vücut sıvılarını toplamıştı. Hastings 2000 yılında DNA testi yapılmasını talep etti ancak savcılık bu isteği reddetti. 2021’de tekrar başvuru yaptı ve yapılan test sonucunda örneklerin ona ait olmadığı belirlendi.

DNA verileri, başka bir ağır suçtan hüküm giymiş olan Kenneth Packnett ile eşleşti. Packnett, Wydermyer cinayetinden kısa süre sonra başka bir suçtan yakalanmıştı ancak bu cinayetle ilişkilendirilmemişti. Packnett, 2020 yılında cezaevinde hayatını kaybetti.

Mahkeme kararı ve tazminat

2023 yılında mahkeme, Hastings’in “fiilen masum” olduğuna hükmetti. Ağustos ayında varılan anlaşmayla Hastings’e 25 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verildi.

Hastings yaptığı açıklamada, “Çalınan 38 yılımı hiçbir para geri getiremez ama bu anlaşma çok uzun bir yolun sonunda benim için önemli bir kapanış oldu. Hayatıma devam etmeyi dört gözle bekliyorum” dedi.

Tepkiler

Hastings’in avukatı Nick Brustin, “California’daki ve ülke genelindeki polis teşkilatları, böylesine ağır bir adli hatanın bedelinin çok yüksek olduğunu artık görmeli” ifadelerini kullandı.

Hastings’in şu anda Güney California’da yaşadığı ve kilise faaliyetlerinde aktif olduğu belirtildi.