Açık 22.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
NBC News 24.09.2025 09:48

38 yıl haksız yere hapis yatan adama 25 milyon dolar tazminat

ABD’nin California eyaletinde 38 yıl boyunca haksız yere cezaevinde kalan bir adama 25 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verildi. Avukatları, bunun eyalet tarihindeki en büyük haksız mahkumiyet tazminatı olduğunu açıkladı.

38 yıl haksız yere hapis yatan adama 25 milyon dolar tazminat

72 yaşındaki Maurice Hastings, 1983 yılında Roberta Wydermyer’in cinsel saldırıya uğrayarak başından vurularak öldürülmesi davasında müebbet hapse mahkum edilmişti.

Hastings, 2022 yılında yapılan DNA testleriyle suçsuz olduğunun anlaşılmasının ardından serbest bırakıldı.

DNA testleri gerçeği ortaya çıkardı

O dönemde adli tabip, otopsi sırasında saldırgana ait vücut sıvılarını toplamıştı. Hastings 2000 yılında DNA testi yapılmasını talep etti ancak savcılık bu isteği reddetti. 2021’de tekrar başvuru yaptı ve yapılan test sonucunda örneklerin ona ait olmadığı belirlendi.

DNA verileri, başka bir ağır suçtan hüküm giymiş olan Kenneth Packnett ile eşleşti. Packnett, Wydermyer cinayetinden kısa süre sonra başka bir suçtan yakalanmıştı ancak bu cinayetle ilişkilendirilmemişti. Packnett, 2020 yılında cezaevinde hayatını kaybetti.

Mahkeme kararı ve tazminat

2023 yılında mahkeme, Hastings’in “fiilen masum” olduğuna hükmetti. Ağustos ayında varılan anlaşmayla Hastings’e 25 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verildi.

Hastings yaptığı açıklamada, “Çalınan 38 yılımı hiçbir para geri getiremez ama bu anlaşma çok uzun bir yolun sonunda benim için önemli bir kapanış oldu. Hayatıma devam etmeyi dört gözle bekliyorum” dedi.

Tepkiler

Hastings’in avukatı Nick Brustin, “California’daki ve ülke genelindeki polis teşkilatları, böylesine ağır bir adli hatanın bedelinin çok yüksek olduğunu artık görmeli” ifadelerini kullandı.

Hastings’in şu anda Güney California’da yaşadığı ve kilise faaliyetlerinde aktif olduğu belirtildi.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
Katil İsrail, hava ve topçu saldırılarıyla 33 Filistinliyi öldürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:14
Kapasite kullanım oranı eylülde arttı
10:06
Borsa güne yükselişle başladı
10:10
Brent petrolün varili 67,04 dolardan işlem görüyor
10:05
Yurdun kuzey ve iç kesimlerinde sıcaklıklar azalacak
09:56
Araştırma: Tek bir içki bile bunama riskini artırıyor
09:54
Astronomlar ilk kez karanlıkta doğan bir bebek gezegenin fotoğrafını çekti
Nevşehir'de Kadıkalesi'nden kaya kopması yaşanan alanda çalışma başlatıldı
Nevşehir'de Kadıkalesi'nden kaya kopması yaşanan alanda çalışma başlatıldı
FOTO FOKUS
Antalya'da toptancı halinde patlama
Antalya'da toptancı halinde patlama
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ