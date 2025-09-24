Açık 26.9ºC Ankara
AA 24.09.2025 11:56

Kanada, TikTok'un çok sayıda çocuğun hassas verilerini topladığını bildirdi

Kanada'da yapılan soruşturmada, ülkede reşit olmayan yüz binlerce kullanıcısı olan sosyal medya platformu TikTok'un yaş kısıtlamalarına yönelik önlemlerinin yetersiz olduğu ve çok sayıda çocuğun hassas kişisel verilerini topladığı tespit edildi.

Kanada, TikTok'un çok sayıda çocuğun hassas verilerini topladığını bildirdi

Kanada hükümeti, ABD'de bir süredir veri güvenliği endişeleri nedeniyle devredilmesi veya kapatılması gündemde olan TikTok'a yönelik soruşturmasının raporunu yayımladı.

Raporda, TikTok'un, kullanıcıya özel içerikleri ve reklamları belirlemek amacıyla kişisel verileri toplama ve kullanma biçimlerinin Kanada'nın gizlilik yasalarına uygunluğunun incelendiği belirtildi.

Reşit olmayan yüz binlerce Kanada vatandaşının, bu sosyal medya platformunu kullandığı kaydedilen raporda, birçok eyaletin 13 yaşın altındakiler için belirlediği erişim yasağının uygulanması için TikTok'un yeterli önlemleri almadığı ifade edildi.

Raporda, "TikTok'un yetersiz yaş güvenlik önlemleri sonucunda şirket, çok sayıda Kanadalı çocuğun hassas olduğu değerlendirilenler de dahil kişisel verilerini toplamıştır." ifadesi kullanıldı.

Tiktok'un topladığı veriler arasında yüz ve ses gibi biyometrik bilgilerin de bulunduğu açıklanan raporda, her yıl yaklaşık 500 bin reşit olmayan kullanıcının platformdan engellendiği ancak yaş tespit mekanizmasındaki yetersizlikler nedeniyle muhtemelen çok fazla çocuğun fark edilmediği vurgulandı.

