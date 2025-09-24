Rusya: ABD ile ilişkilerin iyileştirilmesi süreci yavaş ve verimli değil

Peskov, Rusya'daki RBK Radyosuna verdiği röportajda, güncel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya için "Ukrayna’daki savaşta henüz zafer elde edememesinden dolayı kağıttan kaplan" nitelemesinde bulunmasını değerlendiren Peskov, Rusya’nın kaplan olmadığını belirtti.

Peskov, "Rusya daha fazla ayıyla bağdaştırılıyor. Zaten kağıttan ayı diye bir şey de olmaz. Rusya gerçek bir ayı. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, bizim ayımızı defalarca çeşitli duygularla tarif etti. Burada kağıttan bir şey yok." dedi.

"Rusya’nın gerginliğe ve yaptırımlara rağmen ayakta durabildiğini ve istikrarını koruyabildiğini" dile getiren Peskov, dünyadaki makroekonomik durumun öngörülemez olduğunu söyledi.

Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında ikili bir görüşme gerçekleştirdiğine dikkati çeken Peskov, "Trump, Zelenskiy’nin görüşünü dinledi. Bu da Trump’ın söz konusu değerlendirmelerde bulunmasına yol açtı." diye konuştu.

Peskov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un ABD’li mevkidaşı Marco Rubio ile hafta içinde bir araya geleceği bilgisini paylaşarak, "Son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerimizi Amerikan tarafına iletme fırsatımız olacak. Diyalog kanalları çalışıyor. Mevcut durum, (Eski ABD Başkanı Joe) Biden dönemindeki durumdan kökten farklı. Amerikalılarla konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

Trump’ın Ukrayna krizinin çözüm sürecindeki girişimlerini değerlendiren Peskov, "Trump'ın çözüm sürecinde yer alma konusunda siyasi iradesini görüyoruz. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Putin de buna değer veriyor. Rusya, çözüm sürecine açık. Başkan Trump’ın, Putin'in bu sürece açık olduğunu görmemesi mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

Peskov, Putin ile Trump arasındaki ilişkilerin, Ukrayna meselesi dahil oldukça hassas konuları istişare etmelerine ve temel mesajları bir birine iletmesine imkan tanıdığını dile getirdi.

"ABD ile ilişkileri iyileştirme süreci yavaş"

Rusya-ABD arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi sürecini de değerlendiren Peskov, Amerikan tarafının, Ukrayna krizinin çözüm sürecine sadece odaklandığını belirterek, "Bunu birlikte yapma zorunluluğumuz yok." dedi.

Paralel olarak ikili ilişkilerdeki sorunların çözülmesi, ticaret ve ekonomi alanında işbirliğinin başlatılması gerektiğini vurgulayan Peskov, bunun hem Rusya hem de ABD için yararlı olacağı görüşünü paylaşarak, "ABD ile ilişkilerdeki sorunları ortadan kaldırılmasıyla ilgili süreç yavaş ilerliyor. Bu süreç verimli değil." diye konuştu.

Putin-Zelenskiy görüşmesi öncesi uzmanlar çalışmalı

Rusya Devlet Başkanı Putin’in Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya gelme ihtimalini değerlendiren Peskov, Putin’in buna açık olduğunu, ancak böyle bir görüşme için uzmanlar seviyesinde çalışmaların yapılması gerektiğini belirtti.

Sözcü Peskov, Ukrayna'ya çevrim içi çalışacak üç çalışma grubu oluşturmayı teklif ettiklerini, ancak Kiev'in buna geri dönüş yapmadığını kaydetti.