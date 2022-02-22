Rudenko, Kiev'in Moskova ile diplomatik ilişkileri kesmeyi gündeme getirmesiyle ilgili, gazetecilere değerlendirmede bulundu.

Diplomatik ilişkileri kesme kararının, Kiev tarafının olacağını söyleyen Rudenko, "Biz böyle bir karar düşünmedik. Bu (diplomatik ilişkileri kesmek) bizim seçimimiz değil." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Dışişleri Bakanlığının, ayrılıkçı sözde cumhuriyetleri tanıması nedeniyle Rusya ile diplomatik ilişkileri kesme hususunda kendisinden talepte bulunduğunu, bu konuyu değerlendirdiklerini açıklamıştı.

Rusya'nın Donetsk ve Luhansk kararı

Rusya, dün Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıma kararı aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilgili 2 ayrı kararnameyi canlı yayında imzaladı.

5'er maddeden oluşan kararnamelerde, her iki tarafa da “kendi topraklarında askeri altyapı, üsler ve diğer şeyler inşa etme, kullanma ve iyileştirme” hakkı verildi.

Kremlin, askeri iş birliği konusunda resmi bir anlaşma yapılıncaya kadar, Rus birliklerine barış gücü olarak iki bölgeye konuşlanma emri verdi.

Putin ayrıca, Rus ordusuna gerektiğinde Donbas'a operasyon yapma yetkisi verdi.