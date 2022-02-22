Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın tüm ülkelerin toprak bütünlüğü, egemenlik ve bağımsızlığına saygıdan yana olduğunu belirterek, uluslararası hukukun bu prensiplerini çiğneyen tüm kararları kınadığını açıkladı.

Yunanistan'ın bu karara tepki için Avrupa Birliği (AB) ve NATO ile istişarede bulunacağı vurgulanan açıklamada, "Donetsk ve Luhansk bölgelerinin hukuka aykırı ve tek taraflı 'bağımsızlık' ilanını Rusya'nın tanıması, uluslararası hukuk temel prensiplerinin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve Minsk Anlaşması'nın açıkça ihlalidir." ifadesine yer verildi.

Rusya'nın Donetsk ve Luhansk kararı

Rusya, dün Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıma kararı aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilgili 2 ayrı kararnameyi canlı yayında imzaladı.

5'er maddeden oluşan kararnamelerde, her iki tarafa da “kendi topraklarında askeri altyapı, üsler ve diğer şeyler inşa etme, kullanma ve iyileştirme” hakkı verildi.

Kremlin, askeri işbirliği konusunda resmi bir anlaşma yapılıncaya kadar, Rus birliklerine barış gücü olarak iki bölgeye konuşlanma emri verdi.

Putin ayrıca, Rus ordusuna gerektiğinde Donbas'a operasyon yapma yetkisi verdi.