Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı 17:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya, Türkiye dahil 19 ülkeye vize kolaylığı sağlayacak
[Fotograf: Reuters]
Rus hükümeti, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 19 ülkenin vatandaşlarına, otel rezervasyonuna bağlı olarak 6 aya kadar vize verebilecek.
Rus hükümetinin onayladığı karara göre, belirli otel ve konaklama tesislerinde rezervasyon yapan 19 ülkenin vatandaşlarına vize kolaylığı sağlanacak.
Söz konusu vatandaşlara 6 aya kadar vize verilmesine karar verilirken, vize kolaylığı sağlanacak ülkeler arasında Türkiye’nin yanı sıra Çin ve Suudi Arabistan gibi ülkeler de yer alıyor.
Etiketler: Türkiye- Rusya İlişkileri Rusya
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