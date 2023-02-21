Esirler Cemiyetinden açıklamaya göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'da bu sabah gözaltına aldığı 27 Filistinliden 15'i El-Halil'in güneyindeki El-Favar Mülteci Kampı'ndan.

Batı Şeria'da yılbaşından itibaren gözaltına alınanların sayısı 950'ye ulaştı.

İsrail ordusunun açıklamasında ise Batı Şeria'da 9'u "terör eylemlerine katıldığı" iddiasıyla aranan toplam 20 kişinin gözaltına alındığı, ayrıca çeşitli silah ve mühimmatlara el konulduğu öne sürüldü.

İsrail güçleri, bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine baskın düzenlemişti. İsrail güçleri ile Filistinliler arasında yaşanan arbedede, İsrail askerleri gerçek ve plastik mermilerle müdahale etmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.