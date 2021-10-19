Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 14:31Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Rusya, Taliban'ın tanınmasını aksıya alacak
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Taliban'ın şimdilik resmi olarak tanınmayacağını açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da Taliban heyetinin katılacağı görüşmeler öncesinde açıklama yaptı.
Rusya'nın şimdilik Taliban'ı resmen tanımayacağını ve Afganistan yönetimine geldiklerinde verdikleri sözleri yerine getirmesini istediklerini söyledi.
Taliban'ın vaatlerinin özellikle hükümetin yapısında siyasi ve etnik kapsayıcılıkla ilgili olanların dikkatle incelendiğini söyledi.
Etiketler: Rusya Taliban Afganistan
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