Yapay zekanın kullanım alanının son örneği parfüm sektörüyken, sensörler, kokuların bizi nasıl etkilediğini izleyebiliyor.

Uzmanlar da bu sensörlerin hastalıkların erken teşhisinde kullanılabileceğini düşündü ve bu konu üzerinde yoğunlaştı.

Yapay zekaya hangi kokunun neye karşılık geldiği kodlanabilecek

Aryballe isimli Fransız teknoloji şirketi, koku moleküllerini algılamak için silikon çiplere monte edilmiş protein parçalarını kullanarak hedefe ulaşmaya çalışıyor.

Bu sayede yapay zekaya hangi kokunun neye karşılık geldiği kodlanabilecek, böylece kimin hangi hastalığa yakalandığını anlamak mümkün olabilecek.

Kanser ve diyabet gibi hastalıkların erken teşhisi

Uzmanlar, bu teknolojinin gelişmesiyle ileride bir diş fırçasına yerleştirilen yapay zeka sensörü ile kanser ve diyabet gibi hastaların erken teşhis edilebileceğini de ön görüyor.

Bu da tedavide başarılı olma ihtimalini büyük ölçüde artırabilecek bir adım olarak değerlendiriliyor.