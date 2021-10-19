Kuzey Makedonya Devlet Seçim Komisyonu, 17 Ekim yerel seçiminin ilk resmi verilerini açıkladı.

Verilere göre 34 belediyenin başkanı ilk turda belirlendi. Muhalefet koalisyonu 22 belediyede galip geldi.

Türkler 12 belediyede 27 meclis üyesi çıkardı

İktidar koalisyonunun ilk turda kazandığı belediye sayısı, dokuzda kalırken, iktidar ortağı Arnavut partisi üç belediyede tek başına seçimi önde tamamladı.

Seçime üç siyasi parti ile katılan Türkler, 12 belediyede 27 meclis üyesi çıkardı. 21 kişi ile en fazla meclis üyeliğini Türk Demokratik Partisi elde etti.

Aralarında başkent Üsküp'ün de bulunduğu 81 belediyeden 47'sini yönetecek ismin belirlenmesi 31 Ekim'deki ikinci tura kaldı.