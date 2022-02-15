Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, "Kinjal" hipersonik füzesiyle donatılmış uzun menzilli MiG-31K ve Tu-22M3 savaş uçakları Hmeymim’de konuşlandırıldı.

Uçaklar, Akdeniz’de yapılacak askeri tatbikata katılacak.

Tatbikatlara 140 gemi, 60 hava aracı, 10 bin asker katılacak

Rusya Savunma Bakanlığından 20 Ocak’ta yapılan açıklamada, Rus donanmasının ocak ve şubat aylarında “sorumlu” olduğu tüm bölgelerde seri askeri tatbikatlar gerçekleştireceği duyurulmuştu.

Söz konusu tatbikatlara, 140 geminin yanı sıra 60 hava aracı ve 10 bin askerin katılacağına işaret edilmişti.