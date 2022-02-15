Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 16:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya Suriye’de hipersonik füzelerle donatılmış savaş uçakları konuşlandırdı
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Rusya, Akdeniz’de yapılacak tatbikat için Suriye’deki Hmeymim hava üssüne, hipersonik füzelerle donatılmış MiG-31K ve Tu-22M3 savaş uçaklarını konuşlandırdı.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, "Kinjal" hipersonik füzesiyle donatılmış uzun menzilli MiG-31K ve Tu-22M3 savaş uçakları Hmeymim’de konuşlandırıldı.
Uçaklar, Akdeniz’de yapılacak askeri tatbikata katılacak.
Tatbikatlara 140 gemi, 60 hava aracı, 10 bin asker katılacak
Rusya Savunma Bakanlığından 20 Ocak’ta yapılan açıklamada, Rus donanmasının ocak ve şubat aylarında “sorumlu” olduğu tüm bölgelerde seri askeri tatbikatlar gerçekleştireceği duyurulmuştu.
Söz konusu tatbikatlara, 140 geminin yanı sıra 60 hava aracı ve 10 bin askerin katılacağına işaret edilmişti.
Etiketler: Rusya Suriye Tatbikat Haberleri
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