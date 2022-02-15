Polonya Sağlık Bakanlığı, kısıtlamaların ve karantina kurallarının gevşetildiği Polonya'da COVID-19'a yakalananların sayısının azaldığını açıkladı.

Polonya Sağlık Bakanı Yardımcısı Waldemar Kraska, "Her gün düşüş görüyoruz. Bugünkü veriler, geçen haftadan yüzde 38 daha düşük. Bu büyük bir düşüş" dedi.

Kraska, şubat sonunda günlük vaka sayısının 10 bin seviyesine gerileyebileceğini de söyledi.

Polonya'da son 24 saatte 22 bin 267 COVID-19 vakası tespit edildi, 378 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.