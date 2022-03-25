Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ukrayna’daki operasyonun genel olarak birinci etabının tamamlandığını duyurdu.

Açıklamaya göre, savaşta bir ayda Ukrayna ordusundan 14 binden fazla asker öldü, yaklaşık 16 bin asker yaralandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, (Ukrayna'daki savaşta) Rus askerlerinden 1351'inin öldüğünü, 3 bin 825'inin de yaralandığını açıkladı.

Rusya,Ukrayna’nın hava kuvvetlerinin neredeyse tamamı ve donanmasının ise tamamının imha edildiğini duyurdu.

Savunma Bakanlığı, özel operasyonun Putin'in belirlediği hedeflere ulaşana kadar devam edeceği vurgulandı.