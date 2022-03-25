Ukrayna'nın birçok kentinde gece boyunca çalan siren sesleri günün ilk ışıklarıyla birlikte yerini patlama seslerine bırakıyor.

TRT Haber ilk günden itibaren yaşananları yerinde takip ediyor, izleyiciyle buluşturuyor.

TRT Haber Muhabiri Murat Can Öztürk ve Kameraman Deniz Kahraman, sıcak bölgede tüm olup biteni izliyor.

Önce insan sonra gazeteciyiz…



TRT Haber Muhabiri Murat Can Öztürk, bombaların düştüğü Irpin’de hem son durumu aktardı hem de yaşlı bir Ukraynalıya yardım etti. pic.twitter.com/1F9YEhQZHQ — TRT HABER (@trthaber) March 6, 2022

Ekip zaman zaman gergin anlara şahitlik ediyor.

O anlardan biri Kiev yakınlarındaki Brovary Askeri üssünde yaşandı. Üs Rusya tarafından atılan İskender füzelerinin hedefi oldu.

TRT Haber ekibi, üssün girişine yaklaşınca havaya uyarı ateşi açıldı.

Bir başka çatışma noktası Kiev'deki radar üssü yakınlarıydı.

Sıcak noktalar Mariupol, Odesa

Rus Saldırılarının hedefindeki Mariupol'deki en sıcak gelişmeleri ise TRT Haber Muhabiri Damla Bürçeler ve Kameraman Altan Ayhan takip etti.

Riskli bölgelerden biri olan Odesa'dan Türk vatandaşları tahliye edilirken de TRT haber oradaydı.

Ukraynalıların veda şehri Lviv...

Ukrayna’nın batıya açılan en önemli kapısı Lviv’de TRT Haber Muhabiri Doğancan Aksoy ve Kamereman Volkan Makar vardı. Ekip, Liviv tren istasyonunda savaştan kaçışları izledi.

Ekibimiz Polonya sınırında son yüzyılın en hızlı ve yoğun mülteci akınına da şahitlik etti.