Ukrayna'daki Brovary Askeri üssü Rusya tarafından atılan İskender füzelerinin hedefi oldu. Patlamanın şiddetiyle alevler gökyüzüne yükseldi.

Saldırının ardından TRT Haber ekipleri üs bölgesini görüntüledi..

Üs içerisindeki birçok binanın yıkıldığı,büyük bölümünün de hasar aldığı görülürken, Ukrayna güvenlik güçleri de askeri üssün etrafında yoğun güvenlik önlemi aldı ve çok sayıda Anti tank mayını tesis çevresinde konuşlandırıldı.

Ukrayna askerleri tesise yaklaşılmasına izin vermezken, TRT Haber Ekibi'nin üssün girişine yaklaşması üzerine havaya uyarı ateşi açıldı.

Kiev'de iş makineli, kum torbalı siperler...

Savaşın ve bombardımanın izleri sadece askeri üslerde değil, Kiev'in banliyösü olarak adlandırılabilecek noktalarda da görmek mümkün.

Kiev'in giriş ve çıkışlarında ise Rus askerlerinin olası işgaline karşı önlemler alınıyor. Hem iş makineleriyle, hem de taşınan kum torbalarıyla siperler oluşturuluyor.

Kentin ana girişinde, kontroller nedeniyle binlerce araç uzun kuyruklar oluşturuyor.

Kentin merkezinde ise Ukrayna askerleri sokak sokak siperler kurdu.

Özellikle zırhlı araçların geçişinin engellenmesi için bir çok noktaya kum tepelerinin oluşturulduğu görülüyor.

Haber: Murat Can Öztürk

Kamera: Deniz Kahraman