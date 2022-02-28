Rusya ve Ukrayna arasında yapılan müzakerelerin hemen bitiminde başkent Kiev’e 20 kilometre mesafede bulunan Brovary şehrinde şiddetli bir patlama meydana geldi.

Brovary Belediye Başkanı İgor Sapojko, şehre saldırı olduğunu ve sığınaklara gidilmesi gerektiğini açıklayarak, "Birkaç dakika önce şehre hava saldırısı düzenlendi. En az 6 yaralı var. Sığınaklarda kalın" dedi.

Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Geraşenko telegram hesabından yaptığı açıklamada “Kiev’e İskender Balistik Roketi atıldı. Vurulan yeri ve sivillerin durumu için inceleme sürüyor” dedi.

Kiev’in yaklaşık 12 kilometre kuzeyindeki bir bölgede, son günlerde yaşanan en büyük patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yeniden sirenler çalmaya başladı.



Şiddetli patlamanın detaylarını Kiev’den @trthaber muhabiri Murat Can Öztürk aktardı.https://t.co/CNUo2r5aYe pic.twitter.com/M39Wg00o6i — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 28, 2022

Dün de başkent Kiev dahil birçok yerde gerginlik sürerken Odessa kentinde siren sesleri duyulmuştu.

Sirenlerin çaldığı esnada, Ukrayna'ya ait hava savunma sistemleri devreye girmişti.