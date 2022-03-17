Ukrayna’nın batıya açılan en önemli kapısı konumundaki Lviv'de, bir taraftan batıya kaçış sürerken bir taraftan da doğudan yeni girişler devam ediyor.

Kentte savaştan kaçanlar nedeniyle olağanüstü bir nüfus yoğunluğu yaşanıyor.

Lviv’deki tren istasyonu stratejik önemde... Şu anda ülkeyi terk etmeye hazırlanan 100 binlerce insan bu noktada toplanıyor.

Kentte her gün sabah 8’den akşam 5’e kadar Polonya sınırına ücretsiz otobüsler kaldırılıyor.

Günlük hayat devam ediyor

Savaşın devam ettiği Ukrayna’da pek çok insan savaştan daha az etkilenen Lviv’e geliyor. Şehirde cadde ve sokaklar oldukça kalabalık, günlük hayat devam ediyor. Kafe ve restoranlar da açık.

İç göç nedeniyle nüfusun bir anda arttığı şehirde trafik sıkışıklığı ve otopark sorunu yaşanıyor. Temel mallara erişimde ise bir sıkıntı yok.

Zaman zaman siren seslerinin yükseldiği Lviv'de heykeller olası saldırılarda zarar görmesin diye sarılarak korumaya alınıyor.

Yabancı savaşçıların geçiş noktası

Lviv, Kiev’e savaşmaya giden yabancı savaşçılar tarafından da geçiş noktası olarak kullanılıyor.

Çekya'dan Ukrayna'ya geldiğini belirten bir kişi, ''5 Mart’ta Lviv yakınlarında saldırıya uğrayan yerdeydim. Saat 5 civarı saldırı başladı. Komutanımın talimatıyla silahımı alıp ormana kaçtım. Şimdi Kiev’e gidiyorum'' dedi.

Lviv’de 22.00 - 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor.

Şehir son üç geceyi siren sesleriyle diken üstünde geçirdi.

Haber: Doğancan Aksoy

Kamera: Volkan Makar