Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 16:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biden ile Çinli mevkidaşı Şi Ukrayna'yı görüşecek
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
ABD Başkanı Joe Biden, yarın Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile telefon görüşmesi yaparak Rusya-Ukrayna savaşını ele alacak.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping'in yarın telefonla görüşeceklerini açıkladı.
Söz konusu görüşmenin, ABD ile Çin arasında iletişim kanallarının açık tutulmasına yönelik çabanın bir parçası olduğuna işaret eden Psaki, iki liderin ülkeleri arasındaki rekabetin yönetilmesi konusunun yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşı ve ortak konuları da ele alacağını belirtti.
Biden-Şi görüşmesinin, ABD'nin Çin'e sık sık "Rusya'ya Ukrayna konusunda destek ya da silah vermenin bedeli ağır olur" uyarısını yaptığı bir dönemde gelmesi dikkati çekti.
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