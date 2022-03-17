Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 15:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin uzaktan algılama özellikli Yaogan-34 uydusunu fırlattı
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
Çin, uzaktan algılama özellikli, "Yaogan" sınıfı yer gözlem uydusunu uzaya gönderdi.
Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, "Yaogan-34 02" uydusu, Long March (Uzun Yürüyüş) 4C roketiyle, ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.
Uydunun fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği açıklandı.
Fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 411'inci görev oldu.
Uzaktan algıma özelliğine sahip optik uydunun, toprak kaynaklarının takibi, kent planlaması, hasat tahmini ile afet önleme ve koruma çalışmalarına destek sağlaması amaçlanıyor.
Etiketler: Çin Uzay Çalışmaları
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