Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Cangyı şehrinin 170 kilometre güneybatısı olan deprem yerin 9 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Depremin merkez üssü çevresinde nüfusu yoğun yerleşim bulunmadığından can veya mal kaybı olmadığı belirtildi.