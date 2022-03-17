Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 15:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'de 5,1 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaleti 5,1 büyüklüğünde depremle sarsıldı.
Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Cangyı şehrinin 170 kilometre güneybatısı olan deprem yerin 9 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Depremin merkez üssü çevresinde nüfusu yoğun yerleşim bulunmadığından can veya mal kaybı olmadığı belirtildi.
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