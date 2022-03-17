İtalya’daki Calderone buzulu araştırılacak
İtalyan bilim insanları ülkenin iç kesimlerinde Apennine Dağları’nda bulunan ve küresel ısınma nedeniyle yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan Calderone buzulunda incelemelerde bulunacak.
İtalyan Ulusal Araştırma Konseyi Kutup Bilimleri Enstitüsünden araştırmacı Jacopo Gabrieli, buzullardaki çalışmaların Akdeniz iklimine ve çevresel tarihine ışık tutabileceğine işaret etti.
Gabrieli, Apennine Dağları’nda bulunan Calderone buzulundaki incelemelerin iklim değişikliğini önleme çalışmalarına da katkı sağlayacağının altını çizdi.
Nisan ayında buzula giderek sondaj çalışmaları yapacaklar
Gabrieli ve ekibi daha önce, elektromanyetik ekipmanla buzulun tabakalarına yönelik incelemelerde bulunmuştu.
13 Mart’ta ön incelemelerini tamamlayan ekibinin nisanda tekrar Calderone buzuluna giderek sondaj çalışmaları yapacağı ve numune toplayacağı kaydedildi.
Calderone buzulundan alınan örneklerin, Antarktika’daki Buz Arşivi’nde (Ice Memory) tutulacağı belirtildi.