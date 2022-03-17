Mali Hükümet Sözcüsü Abdoulaye Maiga imzalı yazılı açıklamada, Fransız RFI radyosu ve France 24 yayın organlarının, "Mali ordusunun sivilleri öldürdüğüne" yönelik haberleri nedeniyle dezenformasyon yaptığı ileri sürüldü.

Açıklamada, Mali ordusuna yönelik bu iddiaların reddedildiği belirtilerek, 2 organın yayınlarının ikinci bir emre kadar askıya alındığı kaydedildi.

"Aralık 2021'den beri 107 sivil öldürüldü"

Fransız basınında, mart başında Mali'nin Segou bölgesinde 35 cesedin bulunduğu toplu mezarlar tespit edildiği, bu kişilerin Mali ordusu ve Wagner paralı askerlerince infaz edildiği öne sürülmüştü.

Ardından İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Mali'de Aralık 2021'den bu yana 107 sivilin öldürüldüğünü, bunlardan 71'inin hükümet güçlerince infaz edildiğini belirtmişti.

Afrika'ya yönelik yayımlarıyla bilinen Fransız Jeune Afrique dergisi muhabiri Benjamin Roger, 8 Şubat'ta Mali'den sınır dışı edilmişti.

Asker ağırlıklı geçiş hükümeti, ocak ayında yabancı gazetecilere yönelik yeni bir akreditasyon süreci başlatacaklarını duyurmuştu.