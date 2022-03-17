Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 12:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
[FotoğraF: Getty]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kullandıkları belirlenen İ.K., Ö.K. ve Ö.Ü.'yü Taşağıl Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda yakaladı.
Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Antalya Narkotik Uyuşturucu
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