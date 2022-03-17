Yetkililer, 15 Mart Salı akşamı, Texas eyaletinin Andrews mevkisinde bir otoyolda kamyonetin karşı şeride geçerek bir minibüsle kafa kafaya çarpıştığını açıkladı.

Kazada, kamyonette bulunan 7 kişi ve minibüste seyahat eden 13 yaşındaki bir çocukla şoför hayatını kaybetti.

Yetkililer, kamyonette ölenlerin 6’sının üniversite öğrencisi olduğunu ve katıldıkları golf turnuvası dönüşünde kaza yaptıklarını belirterek yaralı iki öğrencinin hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.