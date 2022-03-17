Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 09:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de trafik kazası: 9 ölü
[Grafik: TRT Haber]
ABD’nin Texas eyaletinde meydana gelen trafik kazasında aralarında 13 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 9 kişi öldü.
Yetkililer, 15 Mart Salı akşamı, Texas eyaletinin Andrews mevkisinde bir otoyolda kamyonetin karşı şeride geçerek bir minibüsle kafa kafaya çarpıştığını açıkladı.
Kazada, kamyonette bulunan 7 kişi ve minibüste seyahat eden 13 yaşındaki bir çocukla şoför hayatını kaybetti.
Yetkililer, kamyonette ölenlerin 6’sının üniversite öğrencisi olduğunu ve katıldıkları golf turnuvası dönüşünde kaza yaptıklarını belirterek yaralı iki öğrencinin hastaneye kaldırıldığını aktardı.
Kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.
Etiketler: ABD Trafik Kazası
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