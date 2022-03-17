Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 08:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Keşan'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Gelibolu'dan Keşan'a seyreden M.S. idaresindeki K4939BC Bulgaristan plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi nedeniyle Yerlisu köyü yakınlarında kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı.
Kazada yaralanan sürücü M.S. ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Edirne Trafik Kazası
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