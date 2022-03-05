Haber Giriş: 5 Mart 2022 Cumartesi 16:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irpin’de bombardıman anı TRT Haber canlı yayınına yansıdı
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 10'uncu gününde Irpin kentinde çatışmalar yoğunlaştı. TRT Haber ekibi Irpin'deki son durumu ekranlara getirdi.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yanı başındaki Irpin kenti Rus güçleri tarafından hedef alındı. Kentte yaşanan bombardımana TRT Haber ekibinden Murat Can Öztürk ve Kameraman Deniz Kahraman da tanıklık etti.
Merkeze 30 km uzaklıktaki kentte, saatlerdir bomba sesleri kesilmiyor.
Irpin'de çatışmalar yoğunlaştı, patlama sesleri canlı yayında hiç kesilmedi. TRT Haber ekibi Irpin'deki son durumu ekranlara getirdi. pic.twitter.com/zBYQTLkOMI— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 5, 2022
Şehir çatışma sahasına dönüştü.
Saldırının ortasında kalan halk korku dolu gözlerle şehirden ayrılmaya çalışıyor.
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