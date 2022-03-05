Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yanı başındaki Irpin kenti Rus güçleri tarafından hedef alındı. Kentte yaşanan bombardımana TRT Haber ekibinden Murat Can Öztürk ve Kameraman Deniz Kahraman da tanıklık etti.

Merkeze 30 km uzaklıktaki kentte, saatlerdir bomba sesleri kesilmiyor.

Irpin'de çatışmalar yoğunlaştı, patlama sesleri canlı yayında hiç kesilmedi. TRT Haber ekibi Irpin'deki son durumu ekranlara getirdi. pic.twitter.com/zBYQTLkOMI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 5, 2022

Şehir çatışma sahasına dönüştü.

Saldırının ortasında kalan halk korku dolu gözlerle şehirden ayrılmaya çalışıyor.