Haber Giriş: 5 Mart 2022 Cumartesi 16:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Putin: Uygulanan yaptırımlar Rusya'ya savaş ilanı gibidir
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki askeri altyapıyı yok etme çalışmalarının neredeyse tamamlandığını duyurdu. Putin, uygulanan yaptırımların Rusya'ya savaş ilan etmek gibi olacağını vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki askeri altyapıyı yok etme çalışmalarının neredeyse tamamlandığını aktardı.
Putin, Rusya'da sıkıyönetim veya olağanüstü hal uygulama planları olmadığını söyledi.
Putin, başka bir ülkeden uçuşa yasak bölge koyma girişiminin askeri faaliyetlere doğrudan katılım olarak değerlendirileceğini açıkladı.
Putin, uygulanan yaptırımların Rusya'ya savaş ilan etmek gibi olacağını vurguladı.
İç hat uçuşlarını yoğunlaştıracaklarını söyleyen Putin izin verilen yönlerde dış uçuşları sürdüreceklerini de vurguladı.
Etiketler: Rusya Son Dakika Ukrayna Vladimir Putin
Son Haberler
- 16:49
- 16:46
- 16:31
- 16:18
- 16:10
Sıradaki Haber
ARD ve ZDF, Moskova ofisinden yayını durdurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz